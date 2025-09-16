Ngaparou : un Kankourang tué, la population sous le choc face à la montée de la violence

La localité de Ngaparou est plongée dans la consternation après la mort tragique d’un Kankourang, survenue samedi dans des circonstances violentes. Selon des informations recueillies par Dakaractu Mbour, le masque traditionnel a été frappé mortellement par un coup de brique, un acte d’une brutalité choquante qui a semé stupeur et tristesse dans la zone.



Ce drame intervient seulement quelques jours après l’assassinat d’Adji Marieme Balla, couturière retrouvée sans vie avec les bras fracturés et deux couteaux plantés dans la poitrine. La Petite Côte, et Ngaparou en particulier, semble être gagnée par une spirale de violences inquiétantes.



La profanation d’un symbole culturel sacré, inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO, suscite une vive indignation. Comment un tel acte a-t-il pu se produire dans une cité touristique et culturelle comme Ngaparou ? Les habitants, bouleversés, dénoncent une insécurité grandissante et interpellent les autorités pour une réaction urgente afin de protéger à la fois les populations et leurs traditions.



