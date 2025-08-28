Nampalys Mendy s’engage pour une saison avec Watford FC





Watford FC, club de deuxième division anglaise, a officialisé jeudi la signature de l’international sénégalais Nampalys Mendy, présenté sur ses réseaux sociaux. Le joueur de 33 ans s’est engagé librement avec les Hornets pour une durée d’un an, assortie d’une option d’achat.



Arrivé en fin de contrat avec le RC Lens en juin dernier, Mendy rejoint Watford en tant qu’agent libre. Cette arrivée marque son retour en Angleterre, où il avait évolué sous les couleurs de Leicester City de 2016 à 2023. Avec les Foxes, il a notamment remporté la Coupe d’Angleterre en 2021 et disputé la finale du Community Shield en 2016.



Il devient ainsi la 11ᵉ recrue estivale du club, relégué en Championship depuis la saison 2019-2020. Gianluca Nani, directeur sportif de Watford, s’est réjoui de ce renfort, soulignant les qualités de leadership et l’expérience du joueur : « Mendy correspond parfaitement au profil que nous recherchions. »



Ancien joueur de Nice, où il avait succédé à N’Golo Kanté à Leicester, Mendy est reconnu pour sa récupération de balle, son intelligence de jeu et son agressivité défensive. Il portera le numéro 23 à Vicarage Road.



Né à La Seyne-sur-Mer le 23 juin 1992, il a débuté sa carrière professionnelle à l’AS Monaco entre 2010 et 2013, avant de rejoindre Nice (2013-2016), puis Leicester pour un transfert record à l’époque. En carrière, il a disputé 98 matchs de Premier League, 164 rencontres de Ligue 1, ainsi que plusieurs compétitions européennes, dont la Ligue des champions, la Ligue Europa et l’UEFA Conference League.



Champion d’Afrique 2022 avec le Sénégal, Nampalys Mendy est le troisième Sénégalais à évoluer à Watford, après Ismaïla Sarr (2019-2023) et Mbaye Niang (2017). Pape Guèye, un temps annoncé en 2020, n’avait finalement pas rejoint l’équipe après la résiliation de son contrat.

