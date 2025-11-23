Mondial de handball : les Lionnes battues par la Hongrie pour leur entrée en compétition





L’équipe nationale féminine de handball du Sénégal s’est inclinée 17 à 26 face à la Hongrie, jeudi soir, lors de la première journée du 27e Championnat du monde féminin, organisé aux Pays-Bas et en Allemagne. À la pause, les Hongroises, troisièmes du dernier championnat d’Europe, avaient déjà pris l’avantage avec un score de 10 à 7.



Au retour des vestiaires, la sélection hongroise a renforcé sa domination pour terminer la rencontre avec neuf points d’écart. Malgré cette entrée en matière difficile, la gardienne sénégalaise Justicia Toubissa a été élue meilleure joueuse de la rencontre.



Dans l’autre match du groupe B, la Suisse a nettement dominé l’Iran 34 à 9. Pour leur deuxième match, les Lionnes affronteront la Suisse ce samedi.

