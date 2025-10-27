Mondial U17 : le Sénégal signe la meilleure défense, le Maroc établit un record historique en attaque





L’équipe nationale U17 du Sénégal a bouclé la phase de groupes de la Coupe du monde 2025 avec une défense irréprochable, ne concédant aucun but en trois rencontres. Les Lionceaux terminent en tête de leur groupe avec 7 points, devant la Croatie, grâce à une meilleure différence de buts (+1 contre 0).



Les Sénégalais ont d’abord partagé les points avec la Croatie (0-0), avant de s’imposer face au Costa Rica (1-0) et aux Émirats arabes unis (5-0). Ce parcours solide leur permet de se hisser en seizièmes de finale avec la meilleure défense du tournoi.



À l’opposé, le Maroc s’est distingué par une attaque exceptionnelle, marquant 16 buts lors de son dernier match contre la Nouvelle-Calédonie. Après deux défaites initiales face au Portugal (0-6) et au Japon (0-2), les Lionceaux de l’Atlas ont réussi une performance historique, se qualifiant parmi les meilleurs troisièmes et battant le record mondial de la plus large victoire dans cette compétition, détenu par l’Espagne depuis 28 ans.



Ainsi, le Sénégal s’impose par sa rigueur défensive, tandis que le Maroc entre dans l’histoire du Mondial des moins de 17 ans grâce à une attaque spectaculaire.

