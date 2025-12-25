Grand Mbao : une importante saisie de produits illicites et un suspect interpellé





Les forces de sécurité sénégalaises ont réalisé une nouvelle opération d’envergure dans la lutte contre les activités liées aux stupéfiants. À Grand Mbao, dans la banlieue de Dakar, la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar, relevant de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a saisi 19,5 kilogrammes de kush et procédé à l’interpellation d’un ressortissant guinéen.



Le mis en cause, né en 1998 à Kindia, en République de Guinée, a été arrêté alors qu’il tentait de louer un logement destiné, selon les enquêteurs, à servir de laboratoire clandestin. Les informations recueillies indiquent que le local devait être utilisé pour la transformation du kush à l’aide de produits chimiques, avant sa mise en circulation.



Cette interpellation fait suite aux investigations menées récemment par les services de l’OCRTIS dans cette zone, notamment après l’arrestation d’un premier suspect de nationalité sierra-léonaise. Les autorités évoquent l’existence possible d’un réseau structuré opérant dans la banlieue dakaroise.



Au moment de son arrestation, l’individu était en possession d’un téléphone portable ainsi que d’une somme de 125 000 francs CFA. La saisie de cette quantité importante de substances illicites et l’avortement du projet de laboratoire clandestin constituent un revers significatif pour les réseaux concernés.



Une enquête est en cours afin d’identifier d’éventuels complices et d’évaluer l’ampleur réelle de ce réseau, dans un contexte marqué par le renforcement des actions des autorités pour limiter la circulation des stupéfiants et préserver la sécurité des populations.

