Nouvelle grille tarifaire de la Senelec : ce qui change pour les consommateurs dès janvier 2026





À compter du 1er janvier 2026, les factures d’électricité des consommateurs sénégalais connaîtront une évolution avec l’entrée en application d’une nouvelle grille tarifaire de la Senelec, validée par la Commission de régulation du secteur de l’électricité (CRSE). Cette réforme concerne en particulier les utilisateurs du système de prépaiement Woyofal, largement adopté par les ménages.



Jusqu’ici, les clients domestiques en petite puissance étaient soumis à un système de tarification par tranches mensuelles. La consommation comprise entre 0 et 150 kilowattheures était facturée à environ 91 FCFA le kWh. La tranche suivante, allant de 151 à 250 kWh, était appliquée à un tarif avoisinant 136 FCFA le kWh. Au-delà de ce volume, le coût augmentait sensiblement, notamment en raison de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes communales.



Avec la nouvelle grille tarifaire prévue pour janvier 2026, les prix du kilowattheure sont désormais clairement définis par tranche. Pour les ménages relevant de l’usage domestique en petite puissance, la première tranche est fixée à 82 FCFA le kWh, marquant une baisse par rapport au tarif en vigueur. La deuxième tranche demeure stable, à 136,49 FCFA le kWh. En revanche, la troisième tranche enregistre une hausse, avec un tarif arrêté à 159,36 FCFA le kWh.



Dans les faits, cette réforme devrait bénéficier aux petits consommateurs dont la consommation reste limitée aux premiers seuils. À l’inverse, les ménages ayant des besoins énergétiques plus élevés pourraient constater une augmentation du coût de leurs recharges Woyofal, notamment lorsque la consommation dépasse 250 kWh par mois.



La CRSE précise toutefois que les seuils de consommation ne changent pas. Pour les besoins spécifiques du prépaiement, l’électricité relevant de la troisième tranche est valorisée au tarif de la deuxième tranche, une mesure technique destinée à simplifier le calcul lors de l’achat de crédit d’électricité.



Par ailleurs, la nouvelle grille tarifaire introduit également des ajustements concernant les usages professionnels, la grande puissance ainsi que les clients en moyenne et haute tension, avec des tarifs différenciés selon les périodes de pointe et les heures creuses.



Chargée de la mise en œuvre de cette réforme, la Senelec est appelée à renforcer la communication auprès des usagers. Cette nouvelle tarification s’inscrit dans un contexte de recherche d’équilibre financier du secteur de l’électricité, tout en visant à limiter l’impact sur le pouvoir d’achat des consommateurs les plus modestes.



