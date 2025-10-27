Menu
L'Actualité au Sénégal

Mondial U17 : le Sénégal s’impose 5-0 face aux Émirats arabes unis et file en seizièmes de finale


Rédigé le Lundi 10 Novembre 2025 à 05:07


Les Lionceaux du Sénégal se qualifient pour les seizièmes de finale du Mondial U17 après une large victoire 5-0 contre les Émirats arabes unis, terminant premiers de leur groupe.


Mondial U17 : le Sénégal s’impose 5-0 face aux Émirats arabes unis et file en seizièmes de finale

 

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a brillamment remporté son match face aux Émirats arabes unis (5-0), dimanche, lors de la troisième journée de la Coupe du monde U17. Ce succès, obtenu au complexe de l’Aspire Zone, à environ neuf kilomètres du centre de Doha, assure la qualification des Lionceaux pour les seizièmes de finale.

Les buts sénégalais ont été inscrits par Malick Cissé (14e minute), Bakary Sonko (19e, 41e et 60e minutes) et Victor Mendy (74e minute). Cette victoire permet à l’équipe dirigée par Pape Ibrahima Faye de terminer en tête du groupe C, avec deux victoires et un nul, sans avoir encaissé le moindre but depuis le début du tournoi.

La Croatie, victorieuse du Costa Rica (3-1), accompagne le Sénégal en seizièmes de finale.

Organisée pour la première fois avec 48 équipes, la Coupe du monde U17 se déroule au Qatar jusqu’au 27 novembre. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, accèderont à la phase à élimination directe. L’Allemagne détient actuellement le titre mondial, tandis que le Nigeria reste la nation la plus titrée de l’histoire du tournoi avec cinq trophées.




Nouveau commentaire :

