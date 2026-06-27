Mondial 2026 : les Lions poursuivent leur préparation avant le choc face à la Belgique



L'équipe nationale du Sénégal a poursuivi sa préparation en vue de son seizième de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Belgique. Tous les joueurs ont participé à la séance d'entraînement de dimanche, à l'exception du gardien Édouard Mendy, toujours indisponible.

Le portier sénégalais aurait rejoint son club, Al Ahli, en Arabie saoudite, afin de poursuivre son traitement. Son retour auprès des Lions est toutefois attendu à Seattle avant la rencontre programmée mercredi à 20 heures GMT.

Prévue initialement comme une séance partiellement ouverte à la presse, l'entraînement a finalement été suivi dans son intégralité par les journalistes, à la demande du sélectionneur Pape Thiaw.

Sur la pelouse, les joueurs ont affiché une bonne humeur tout en restant concentrés sur leur objectif. L'ambiance, marquée par une forte cohésion au sein du groupe, reflète la confiance avec laquelle les Lions abordent ce rendez-vous décisif.

La séance a débuté par un échauffement et un footing léger avant de laisser place à des exercices techniques portant sur les passes, les contrôles et les déplacements. Les joueurs ont ensuite enchaîné avec un travail tactique et physique destiné à préparer le duel contre la Belgique.

De leur côté, les deux gardiens présents ont suivi un programme spécifique sous la direction des entraîneurs des gardiens, en multipliant les exercices et les arrêts sur frappes.