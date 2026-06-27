Examens 2026 : le ministre de l’Éducation appelle les candidats à la discipline et à la confiance



À quelques jours des épreuves du Baccalauréat et du BFEM 2026, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a adressé un message de soutien aux candidats tout en rappelant les règles qui encadrent le déroulement des examens.

Le ministre a invité les élèves à aborder cette étape avec confiance, estimant que leurs années de travail et de préparation leur ont permis d'acquérir les connaissances nécessaires. Il a souligné que la réussite repose avant tout sur l'effort, le mérite et le respect des règles.

Dans son message, il a également rappelé que les téléphones portables, montres connectées, écouteurs et tout autre appareil de communication sont strictement interdits dans les centres d'examen. Les candidats qui enfreindraient cette réglementation s'exposent à des sanctions pouvant avoir des conséquences sur leur parcours scolaire.

Moustapha Mamba Guirassy a aussi appelé l'ensemble de la communauté éducative à contribuer au bon déroulement des épreuves. Les parents sont invités à veiller au respect des consignes par leurs enfants, tandis que les enseignants, surveillants, présidents de jury et chefs de centre sont appelés à accomplir leurs missions avec rigueur afin de garantir des examens équitables et transparents sur l'ensemble du territoire.

Enfin, le ministre a souhaité plein succès à tous les candidats, les encourageant à croire en leurs capacités et à donner le meilleur d'eux-mêmes durant ces examens décisifs.