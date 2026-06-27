Nioro du Rip : un homme placé en garde à vue dans une affaire de viol présumé

Les éléments du Commissariat urbain de Nioro du Rip ont procédé, vendredi, à l'interpellation d'un homme soupçonné de viol sur une femme mariée en situation de handicap sensoriel, une affaire qui aurait conduit à une grossesse.

L'enquête a été ouverte après une plainte déposée par la victime auprès du Tribunal d'instance de Nioro du Rip. Selon son récit, elle aurait été approchée près du terrain de basket, à proximité de la route nationale n°4, avant d'être conduite de force dans un bâtiment abandonné où les faits se seraient produits.

Quelques semaines plus tard, constatant des changements physiques, la plaignante s'est rendue au district sanitaire de Nioro du Rip. Un examen gynécologique y a confirmé qu'elle était enceinte.

La victime explique avoir gardé le silence par crainte du regard de son entourage, d'autant que son époux résidait à l'étranger depuis plus d'un an. Sa grossesse n'aurait été découverte par sa belle-famille qu'au huitième mois. Ce n'est qu'après son accouchement qu'elle a décidé de saisir la justice.

Entendu par les enquêteurs, le suspect a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante, tout en présentant une version différente des circonstances, affirmant que les faits se seraient déroulés dans son commerce situé au marché de Dinguiraye.

Au regard des éléments recueillis au cours de l'enquête, le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de la procédure.



aps