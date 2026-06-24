Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw promet des Lions « affamés » pour arracher la victoire face à l'Irak

Le technicien sénégalais n'a pas caché sa déception après la défaite concédée face à la Norvège. Un revers qui a laissé un goût amer tant les Lions espéraient décrocher un résultat positif pour se rapprocher de la qualification.



« La défaite contre la Norvège était vraiment amère. Nous avions bien préparé cette rencontre, mais malheureusement nous n'avons pas obtenu le résultat attendu », a reconnu Pape Thiaw.





Malgré cette désillusion, le sélectionneur affirme que son groupe a su tourner la page. L'heure n'est plus aux regrets, mais à la mobilisation générale. Selon lui, les joueurs sont désormais concentrés sur l'objectif du moment : battre l'Irak et rester en vie dans la compétition.





« Nous avons digéré cette défaite. Aujourd'hui, l'équipe a faim de victoire et elle est prête à tout donner pour remporter ce match », a-t-il assuré.





Pape Thiaw a également rappelé que le très haut niveau ne laisse aucune place à l'approximation. Une Coupe du monde impose un rythme intense, tant sur le plan physique que mental, et chaque erreur se paie immédiatement.





Revenant sur la rencontre contre la Norvège, le sélectionneur a reconnu que son équipe avait connu des moments difficiles, notamment lorsque les adversaires avaient pris le contrôle du jeu. Il a aussi expliqué que certains joueurs, en manque de temps de jeu dans leurs clubs respectifs, ont eu du mal à maintenir l'intensité, ce qui a conduit le staff à effectuer plusieurs changements en cours de match.





Face à l'Irak, déjà éliminé sur le plan sportif, les Lions n'ont plus le droit à l'erreur. Une victoire est impérative pour continuer à croire à une qualification, même si celle-ci dépendra également des autres résultats du groupe.





Les supporters sénégalais espèrent voir une équipe conquérante, capable de retrouver l'efficacité qui a fait sa réputation ces dernières années. Les cadres sont attendus au tournant, tout comme les jeunes talents appelés à faire la différence dans ce rendez-vous décisif.



Plus qu'un simple match de poule, cette confrontation représente un véritable test de caractère pour les Lions de la Teranga. Réponse sur le terrain, où le Sénégal devra prouver qu'il possède encore les ressources nécessaires pour poursuivre son rêve mondial.

