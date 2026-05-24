Mondial 2026 : les Lions bouclent leurs saisons entre trophées, qualifications et désillusions

Les joueurs sénégalais évoluant à l’étranger ont disputé ce week-end leurs derniers matchs de la saison avant de rejoindre la sélection nationale pour la Coupe du monde 2026 prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans plusieurs grands championnats européens et en Arabie saoudite, les Lions ont connu des fortunes diverses entre trophées remportés, qualifications continentales et relégations.

En Allemagne, Nicolas Jackson et Bara Sapoko Ndiaye ont terminé leur saison sur un doublé avec le Bayern Munich après leur victoire en Coupe d’Allemagne contre Stuttgart (3-0). Déjà champions de Bundesliga, les deux Sénégalais rejoindront le regroupement de la sélection à Diamniadio. Auteur de 11 buts et trois passes décisives, Jackson retournera toutefois à Chelsea à l’issue de son prêt.

En Angleterre, la situation a été plus compliquée pour El Hadji Malick Sarr dont le club de West Ham a été relégué en Championship après une 18e place en Premier League. Tottenham de Pape Matar Sarr a de son côté assuré son maintien malgré un temps de jeu réduit pour le milieu sénégalais ces dernières semaines.

Sunderland de Habib Diarra a décroché une qualification pour la Ligue Europa grâce à sa septième place. Chelsea de Mamadou Sarr a terminé dixième, tandis qu’Everton d’Idrissa Gana Gueye et d’Iliman Ndiaye a fini à la 13e position.

Crystal Palace d’Ismaïla Sarr disputera mercredi la finale de la Ligue Conférence face au Rayo Vallecano de Pathé Ciss. Auteur de 21 buts toutes compétitions confondues cette saison, Sarr a été désigné meilleur joueur du club par les supporters et ses coéquipiers.

En Espagne, Villarreal de Pape Gueye a terminé troisième de Liga et disputera une nouvelle fois la Ligue des champions. Le milieu sénégalais a inscrit dimanche son cinquième but de la saison lors du succès contre l’Atlético de Madrid.

En France, Ibrahim Mbaye a remporté la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et jouera la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Lyon de Moussa Niakhaté participera aux qualifications pour la Ligue des champions, tandis que Monaco de Lamine Camara et Krépin Diatta disputera les qualifications pour la Ligue Conférence.

Nice de Yehvann Diouf et Antoine Mendy jouera les barrages de Ligue 1 après avoir perdu la finale de la Coupe de France contre Lens. Lorient, le Paris FC et Le Havre ont terminé dans le milieu et le bas du classement.

En Italie, Côme d’Assane Diao a validé sa qualification pour la Ligue des champions grâce à une quatrième place en Serie A.

En Turquie, Ismaïla Jakobs a été sacré champion avec Galatasaray, tandis que Chérif Ndiaye a terminé septième avec Samsunspor.

En Belgique, Anderlecht d’Ilay Camara disputera les qualifications pour la Ligue Europa après sa quatrième place en Pro League.

En Arabie saoudite, Sadio Mané a remporté la Saudi Pro League avec Al Nassr. L’attaquant sénégalais a marqué dix buts cette saison malgré la défaite de son club en finale de la Ligue des champions d’Asie 2.

Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy doivent rejoindre le regroupement des Lions ce lundi en vue du Mondial 2026.