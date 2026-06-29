Radars sur l'autoroute : le ministère des Transports dément les informations diffusées en ligne



Le ministère des Transports terrestres et aériens (MITTA) a réagi aux informations relayées sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie annonçant l'entrée en service de radars sur l'autoroute, accompagnée d'un prétendu barème de sanctions pour excès de vitesse.

Dans un communiqué, le ministère indique que le document largement partagé ne provient ni de ses services ni des forces de sécurité. Il précise que les informations évoquant une limitation de vitesse à 110 km/h, des retraits de permis de conduire, des gardes à vue ou encore des amendes ne reposent sur aucune disposition réglementaire en vigueur et ne présentent donc aucun caractère officiel.

Les autorités invitent les citoyens à vérifier leurs sources avant de relayer ce type de contenu. Le MITTA rappelle que seules les annonces publiées sur ses canaux de communication officiels ainsi que ceux de ses structures rattachées doivent être considérées comme fiables.

Le ministère confirme néanmoins qu'un projet de mise en place d'un système automatisé de contrôle de la circulation est actuellement en préparation dans le cadre des actions visant à renforcer la sécurité routière.

Selon le communiqué, les aspects techniques, juridiques et opérationnels de ce futur dispositif sont toujours en cours d'élaboration. Avant son éventuel déploiement, une communication officielle et une campagne de sensibilisation seront menées afin d'informer les usagers dans le respect des procédures prévues par la réglementation.

En attendant, le MITTA rappelle aux conducteurs l'importance de respecter les dispositions du Code de la route afin de garantir la sécurité de tous les usagers.