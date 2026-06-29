Thiès : des résultats en forte progression au CFEE et au baccalauréat technique

Rédigé le Mercredi 1 Juillet 2026 à 09:10 | Lu 34 fois Rédigé par Rédaction

L'Académie de Thiès enregistre une nette amélioration de ses résultats avec 93,88 % de réussite au CFEE et 89 % au baccalauréat technique.