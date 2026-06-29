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Thiès : des résultats en forte progression au CFEE et au baccalauréat technique


Rédigé le Mercredi 1 Juillet 2026 à 09:10 | Lu 34 fois Rédigé par


L'Académie de Thiès enregistre une nette amélioration de ses résultats avec 93,88 % de réussite au CFEE et 89 % au baccalauréat technique.


Thiès : des résultats en forte progression au CFEE et au baccalauréat technique
 
L'Académie de Thiès affiche une progression significative de ses performances aux examens de la session 2026. Selon son inspecteur d'académie, Gana Sène, le taux de réussite au baccalauréat technique a atteint 89 %, contre 80 % lors de la précédente session.
Le responsable de l'Académie a présenté ces résultats à l'issue de sa tournée dans les centres d'examen du baccalauréat. Il a notamment salué les performances du lycée technique François Xavier Dione, qui a obtenu un taux de réussite de 91,22 %.
Les résultats du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) sont également en nette hausse. L'Académie est passée de 72 % de réussite l'année dernière à 93,88 % en 2026.
Pour Gana Sène, ces performances traduisent les efforts accomplis par les différents acteurs du système éducatif. Il estime toutefois que des progrès restent à réaliser afin de réduire davantage le nombre d'élèves qui échouent encore au CFEE.



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