Mondial 2026 : Les Lions du Sénégal brillent en Europe avant d’affronter le Soudan

Des performances marquantes à cinq jours du choc

À cinq jours du match Sénégal-Soudan, comptant pour la 7e journée des qualifications de la Coupe du monde 2026, plusieurs internationaux sénégalais se sont distingués ce week-end sur les pelouses d’Europe et d’ailleurs. De la France à l’Angleterre, en passant par l’Italie, l’Espagne et l’Arabie saoudite, les Lions de la Téranga affichent une belle forme.



Ligue 1 française : buts et passes décisives

En France, Moustapha Mbow et le Paris FC ont décroché leur première victoire de la saison face à Metz (3-2). Le défenseur sénégalais, titulaire, a contribué à un des buts parisiens. En face, Sadibou Sané a inscrit un but splendide pour Metz, tandis qu’Idrissa Gueye était titulaire et Cheikh Tidiane Sabaly absent.



Du côté de Lens, Abdallah Sima n’a pas pris part à la victoire face à Brest (3-1), privé d’Abdoulaye Niakhaté Ndiaye.



À Lorient, malgré la lourde défaite contre Lille (1-7), Sambou Soumano a délivré une passe décisive après avoir manqué un penalty. Ses compatriotes Bingourou Kamara, Formose Mendy et Abdoulaye Faye étaient également présents, tandis que Bamba Dieng était blessé.



Au Havre, les Sénégalais ont brillé lors de la victoire contre Nice (3-1). Issa Soumaré (un but, une passe), Rassoul Ndiaye (un but) et Mory Diaw (une passe) se sont illustrés.



À Monaco, vainqueur de Strasbourg (3-2), Lamine Camara a délivré une passe décisive et Mamadou Sarr a porté le brassard de capitaine des Alsaciens. Krépin Diatta était absent.



Enfin, à Lyon, Moussa Niakhaté était titulaire lors du succès des Gones face à Marseille (1-0).



Premier League : Iliman Ndiaye encore décisif

En Angleterre, Iliman Ndiaye a confirmé sa bonne forme en marquant le deuxième but d’Everton lors de la victoire contre Wolverhampton (3-2). Le vétéran Idrissa Gana Gueye était aussi titulaire.



Avec Sunderland, Habib Diarra a provoqué le penalty de l’égalisation face à Brentford (2-1).



À Tottenham, Pape Matar Sarr n’a pu éviter la défaite face à Bournemouth (0-1).



Du côté d’Aston Villa, Ismaïla Sarr a inscrit le troisième but de Crystal Palace (0-3) à la 78e minute.



À Chelsea, Nicolas Jackson était absent malgré la victoire contre Fulham (0-2).



Avec West Ham, El Hadji Malick Diouf a brillé en offrant une passe décisive lors du succès face à Nottingham Forest (0-3).



Serie A : Boulaye Dia buteur

En Italie, Boulaye Dia a marqué le quatrième but de la Lazio lors du succès contre Vérone (4-0). En face, Cheikh Tidiane Niasse est resté sur le banc.



Blessé, Assane Diao n’a pas participé à la défaite de Côme face à Bologne (1-0).



Liga espagnole : de précieux points

En Espagne, Pape Guèye et Villarreal ont pris un point sur la pelouse du Celta Vigo (1-1).



Pathé Ciss, titulaire, et le Rayo Vallecano ont accroché le FC Barcelone de Lamine Yamal (1-1).



Turquie, Belgique et Serbie : fortunes diverses

En Turquie, Ismail Jakobs était absent lors du succès de Galatasaray contre Rizespor (3-1).



En Belgique, Anderlecht s’est incliné face à l’Union Saint-Gilloise (2-0), sans Moussa Ndiaye ni Ilay Camara.



En Serbie, Chérif Ndiaye est entré en jeu et a participé au large succès de l’Étoile Rouge de Belgrade contre Novi Pazar (5-1).



Arabie saoudite : Mané et Koulibaly en évidence

En Arabie saoudite, Édouard Mendy (capitaine) a débuté par une victoire avec Al Ahly contre Neom (1-0). Kalidou Koulibaly était également titulaire lors du succès d’Al Hilal (2-0).



Avec Al Nassr, Sadio Mané a délivré une passe décisive dans la victoire éclatante face à Al Taawoun (5-0).



En revanche, Habib Diallo, en instance de départ pour Metz, n’a pas participé au match d’Al Shabab, battu par Al Khaleej (1-4).



