Modou Fall, « Plastic Man » : de l’armée à la lutte contre la pollution au Sénégal

Dans sa jeunesse, Modou Fall a servi au sein de l’armée sénégalaise. Cette expérience lui a forgé une discipline et un sens du devoir qu’il met aujourd’hui au service de la planète. Après avoir quitté les rangs militaires, il s’est lancé dans le commerce. Mais rapidement, la prolifération des déchets plastiques l’a poussé à tout abandonner pour un engagement citoyen inédit.

Un costume qui interpelle

Vêtu de sachets, bouteilles et emballages, Modou Fall a créé un costume unique qui attire l’attention partout où il passe. Une tenue symbolique, conçue pour choquer et provoquer le débat. Que ce soit sur les plages de Yarakh, dans les écoles ou lors des tournois de lutte, il fait passer un message clair : « Non aux sachets plastiques ».

Honoré par le président Macky Sall

En reconnaissance de son engagement exceptionnel, Modou Fall a été décoré de la médaille de l’ordre du Mérite par le président de la République, Macky Sall. Une distinction qui témoigne de l’importance de son combat pour le pays.

Une voix pour les arbres et les océans

Au-delà du plastique, l’ancien militaire dénonce également l’abattage abusif des arbres, qui menace la biodiversité et prive les oiseaux de leur habitat. Il alerte aussi sur la pollution maritime, qui met en péril la faune aquatique et l’avenir des générations futures.

Un appel au sursaut national

Pour Modou Fall, les lois ne suffisent pas. Malgré l’interdiction des sachets plastiques en 2015, leur usage reste massif. « La vraie solution, c’est l’éducation et la sensibilisation », martèle-t-il. Avec son costume de déchets et sa détermination, il incarne une conviction simple : protéger l’environnement est une responsabilité collective.

D’un soldat à un militant écologiste