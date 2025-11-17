Modernisation du forage de Diengue Diaw : un système hybride pour renforcer l’accès à l’eau





Le principal forage de la commune de Diengue Diaw, dans la région de Louga, a été officiellement modernisé mercredi avec l’installation d’un nouveau système d’hybridation énergétique. L’annonce a été faite par Serigne Mbacké Dieng, directeur général de l’Office des forages ruraux (OFOR).



Considéré comme la plus vaste infrastructure d’alimentation en eau potable du pays, ce dispositif fournit de l’eau à plus de 120 villages. Selon le DG de l’OFOR, le système ne parvenait plus à répondre à la demande, ce qui a motivé la réalisation de travaux permettant aux deux forages de fonctionner en même temps et d’améliorer la distribution jusque dans les zones les plus éloignées.



La Sénégalaise des eaux rurales (SDER) a été chargée de remettre en état les deux installations qui présentaient des défaillances techniques. Les deux forages utilisaient la même conduite, un obstacle levé grâce à la séparation des tuyaux, assurant désormais un fonctionnement simultané et des résultats visibles jusqu’à des localités comme Ndoyenne.



La SDER a financé l’hybridation du système, combinant énergie solaire et électricité, avec un dispositif de gestion automatisé et un stockage sur batteries. Cette configuration, encore peu répandue en hydraulique rurale, permet de maintenir un débit stable. En fin de journée, les batteries fournissent l’énergie nécessaire pour corriger les variations de tension.



Grâce à cette modernisation, les châteaux d’eau atteignent désormais plus de 70 % de remplissage en pleine journée, un niveau jamais observé auparavant. Ce modèle servira de référence pour d’autres localités, conformément aux orientations des autorités nationales.



Serigne Mbacké Dieng a également annoncé l’extension du réseau vers Kanène Diob sur environ dix kilomètres. Les travaux doivent démarrer d’ici fin décembre, en parallèle à un autre système réalisé par le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), attendu au plus tard en juin 2026. Les deux réseaux seront reliés une fois ces chantiers achevés.



Mouhamed Lamine Diakhaté, directeur général de la SDER, a salué une initiative exemplaire en matière d’efficacité énergétique, reposant sur l’hybridation et le stockage solaire. La SDER prévoit d’étendre ce modèle à l’ensemble des forages qu’elle gère.

