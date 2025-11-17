Importante saisie de produits prohibés à Fimela , dans la région de Fatick





En moins de deux jours, la Brigade territoriale de Fimela, située dans la région de Fatick, a mis la main sur environ 790 kilogrammes de produits prohibés, selon une source sécuritaire contactée mercredi.



La première opération est intervenue au village de Pethie Makha, dans la commune de Tataguine. Sur la base d’un renseignement, les gendarmes ont suivi discrètement des charretiers grâce à un dispositif de surveillance mis en place peu après minuit, le 17 novembre 2025. La filature les a conduits jusqu’au lieu où devait se dérouler la rencontre avec le présumé détenteur du produit. Sous des arbustes, les éléments de la brigade ont découvert 19 colis, pour un total de 580,42 kilogrammes. Les personnes impliquées ont pris la fuite après une longue poursuite.



Plus tôt dans la soirée, une autre information signalait la présence d’un convoi transportant des produits interdits en direction du village de Faoye, dans la commune de Djilasse. Une seconde opération de filature a permis d’intercepter sept colis représentant 210 kilogrammes, ainsi qu’une charrette abandonnée par les transporteurs.

