Le Sénégal s’engage à faciliter l’acheminement des marchandises maliennes en attente au port de Dakar

Cette position a été exprimée par la ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Fatou Diouf, lors d’une réunion de travail tenue à Diamniadio avec la ministre malienne chargée des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko.



Selon Fatou Diouf, plus de 2 400 conteneurs appartenant au Mali se trouvent en ce moment au port de Dakar, certains toujours dans les délais de franchise, d’autres non. L’objectif de cette rencontre est de définir une solution provisoire, tout en préparant une réponse durable permettant d’éviter la répétition de cette situation.



La ministre sénégalaise a indiqué avoir reçu des instructions des autorités nationales pour faciliter l’acheminement des marchandises destinées au Mali. Elle a souligné la volonté du Sénégal de renforcer la coopération entre les deux pays afin de trouver une solution pérenne.



Elle a rappelé que deux tiers des marchandises importées par le Mali transitent par le Sénégal et que des entrepôts maliens sont présents depuis longtemps au port de Dakar.



De son côté, Dembélé Madina Sissoko a affirmé sa confiance dans la capacité du Sénégal à accompagner l’acheminement des marchandises en attente. Elle a expliqué que sa visite s’inscrit dans une démarche conjointe visant à améliorer l’efficacité du corridor Dakar-Bamako, essentiel aux échanges économiques entre les deux pays.



Elle a précisé que ce corridor concentre près de 60 % du commerce extérieur du Mali et constitue pour le Sénégal un axe stratégique de transit et de compétitivité régionale, soulignant l’interdépendance économique entre les deux États.



Aucune des deux responsables n’a précisé les raisons à l’origine de la situation actuelle des marchandises au port de Dakar.



