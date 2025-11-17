Retour annoncé à des températures hivernales classiques au Sénégal dès janvier 2026 (ANACIM)





Après plusieurs saisons hivernales plus chaudes que prévu, le Sénégal devrait connaître, dans les prochaines semaines, des températures plus conformes aux tendances climatiques habituelles. Le dernier bulletin publié par l’Anacim annonce en effet une baisse progressive des températures à partir de janvier 2026.



Pour la période couvrant décembre 2025 à février 2026, les prévisionnistes anticipent des valeurs se rapprochant de la moyenne climatologique 1991-2020. Si décembre demeurera légèrement au-dessus des niveaux classiques, un changement nettement plus frais est attendu dès les premiers jours de janvier, surtout en soirée et tôt le matin.



Les zones côtières seront les premières à ressentir cette évolution. À Dakar, Thiès ou Saint-Louis, la chaleur modérée de décembre laissera place à un climat hivernal plus marqué. Les régions du Nord, déjà habituées à des nuits plus fraîches, devraient enregistrer une baisse sensible des températures.



À l’intérieur du pays, la transition se fera de manière plus douce. Dans des régions comme Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Fatick ou Louga, les températures légèrement élevées en décembre devraient revenir dans la normale en janvier et février, avec un rafraîchissement nocturne plus notable.



Le mois de février installera pleinement l’hiver sénégalais. Les moyennes prévues s’établissent entre 26 et 30°C sur le littoral, 30 à 34°C dans les zones centrales et 32 à 35°C à l’Est, des niveaux considérés comme typiques pour cette période.



Après plusieurs hivers plus doux, ce retour à des valeurs climatiques classiques marquera un contraste appréciable pour de nombreux habitants, même si, dans le contexte actuel de variations climatiques, ces évolutions devront continuer à être surveillées.



