100 millions CFA en faux billets : la Section de Recherches de Dakar démantèle un réseau international


Rédigé le Jeudi 19 Février 2026 à 11:43 | Lu 96 fois Rédigé par


La Section de Recherches de Dakar a interpellé quatre suspects, dont deux étrangers, dans une affaire de contrefaçon de monnaie et de blanchiment estimée à 100 millions FCFA.


La Section de Recherches de Dakar a procédé, hier, à l’arrestation de quatre individus, dont deux de nationalité étrangère, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de lutte contre la criminalité.

Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur un territoire étranger ainsi que pour blanchiment de capitaux. Le montant en jeu est estimé à une contre-valeur d’environ 100 millions de francs CFA.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les suspects auraient structuré un réseau destiné à la fabrication et à la mise en circulation de fausse monnaie. Ils auraient également réalisé des opérations financières visant à dissimuler l’origine illicite des fonds.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles ramifications et de déterminer l’ampleur exacte des activités du réseau.





