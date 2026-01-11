|
Thiès : Lancement Officiel de l’Académie Écosystémique Panafricaine des Terroirs – Une Nouvelle Ère pour la Pensée Africaine Endogène 11/01/2026 Babacar Diop, Thiessois de l’année 2025 : une année charnière pour la Cité du Rail Par Thiesinfo 01/01/2026 Mont Rolland : inauguration de cinq salles de classe au lycée grâce à l’appui de la commune et du Conseil départemental 25/12/2025 Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés 24/12/2025 COMMUNIQUÉ GUEUM SA BOPP « LES JAMBAARS » SOUTIENT LA CAUSE DES ÉTUDIANTS 03/12/2025
L'Actualité au Sénégal
Menaces et injures : un homme écroué après une plainte de sa belle-sœur
Rédigé le Mercredi 21 Janvier 2026 à 14:33 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
À Thiès, B. D a été placé en détention provisoire après avoir été dénoncé par un membre de sa famille. Il est poursuivi pour menaces de mort et propos injurieux, faits survenus dans un contexte d’alcoolisation.
Lat Soukabé Fall
Actualité à Thiès
Habib Diallo et Pape Matar Sarr au cœur de la ferveur à Thiès
Lat Soukabé Fall - 17/01/2026 - 0 Commentaire
La onzième région du Sénégal est déjà plongée dans l’euphorie de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), qui opposera demain les Lions de la Téranga au Maroc, au stade Prince Moulay...
Thiès : Mbour 4 sur la voie d’une nouvelle ville planifiée
Lat Soukabé Fall - 16/01/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Thiès : ouverture imminente du marché central au poisson, une infrastructure moderne aux standards internationaux
Rédaction - 21/01/2026 - 0 Commentaire
Un CRD préparatoire s’est tenu à Thiès avant l’ouverture officielle du marché central au poisson prévue le 24 janvier 2026. L’infrastructure vise à moderniser la commercialisation des produits...
Affaire Farba Ngom : un agent pénitentiaire placé sous mandat de dépôt
Lat Soukabé Fall - 21/01/2026 - 0 Commentaire
