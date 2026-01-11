Menaces et injures : un homme écroué après une plainte de sa belle-sœur

Rédigé par Lat Soukabé Fall

À Thiès, B. D a été placé en détention provisoire après avoir été dénoncé par un membre de sa famille. Il est poursuivi pour menaces de mort et propos injurieux, faits survenus dans un contexte d’alcoolisation.



L’affaire sera jugée ultérieurement. D’après les éléments du dossier, l’homme aurait tenu des propos alarmants à l’encontre de sa belle-sœur, provoquant un climat de peur au sein du foyer. Face à la gravité des accusations, la justice a ordonné son incarcération.