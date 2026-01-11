Rufisque : une rixe mortelle coûte la vie à un jeune homme

Grièvement blessé, il a été évacué en urgence vers l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, où il a finalement succombé à ses blessures.



Le présumé auteur des coups serait également charretier. Il est activement recherché par les forces de l’ordre. Une autopsie a été ordonnée afin de déterminer les causes exactes du décès.



Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire qui plonge le quartier Dangou dans la consternation.

Selon les premiers éléments, une altercation aurait éclaté entre la victime et un autre homme du quartier. Au cours de l’affrontement, Mamadou Ibrahima Diouf aurait reçu de graves coups, notamment à la tête.