L'Actualité au Sénégal

Rufisque : une rixe mortelle coûte la vie à un jeune homme


Rédigé le Mercredi 21 Janvier 2026 à 16:07 | Lu 21 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Rufisque, plus précisément dans le quartier Dangou, un drame a coûté la vie à un jeune charretier. La victime, Mamadou Ibrahima Diouf, âgé d’une trentaine d’années, est décédée après une bagarre particulièrement violente.


Selon les premiers éléments, une altercation aurait éclaté entre la victime et un autre homme du quartier. Au cours de l’affrontement, Mamadou Ibrahima Diouf aurait reçu de graves coups, notamment à la tête.
Grièvement blessé, il a été évacué en urgence vers l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, où il a finalement succombé à ses blessures.
 
Le présumé auteur des coups serait également charretier. Il est activement recherché par les forces de l’ordre. Une autopsie a été ordonnée afin de déterminer les causes exactes du décès.
 
Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire qui plonge le quartier Dangou dans la consternation.


Lat Soukabé Fall

