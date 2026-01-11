Thiès : ouverture imminente du marché central au poisson, une infrastructure moderne aux standards internationaux





En prélude à l’ouverture officielle du marché central au poisson de Thiès, prévue ce samedi 24 janvier 2026, un Comité régional de développement (CRD) préparatoire s’est tenu ce mercredi 21 janvier 2026 à la gouvernance de Thiès.



La rencontre s’est déroulée en présence de l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, du secrétaire général du ministère des Pêches et de l’Économie maritime, ainsi que de plusieurs chefs de service, maires et autres acteurs concernés.



Il a été indiqué que le marché, implanté sur une superficie d’environ 3 200 m², est doté d’infrastructures modernes répondant aux normes internationales. Il comprend notamment deux halles de vente de poisson d’une superficie totale de 1 400 m², un complexe frigorifique, un bloc administratif et un bâtiment d’hébergement de type R+2.



À ces installations s’ajoutent des équipements connexes tels qu’une mosquée, des toilettes publiques, un poste de garde, des kiosques, un château d’eau avec réseau intérieur, des parkings ainsi qu’un groupe électrogène d’urgence de 250 KVA.



Selon l’adjoint au gouverneur, cette infrastructure dépasse le simple cadre d’un espace commercial. Elle s’inscrit dans une ambition collective axée sur la modernisation des infrastructures de vente des produits de la mer, l’amélioration des conditions de travail des mareyeurs et commerçants, ainsi que la garantie pour les consommateurs d’un accès à des produits de qualité dans un environnement salubre et sécurisé.



Le marché vise également à répondre aux attentes des populations de la région à travers un espace organisé, capable de favoriser l’emploi et l’entrepreneuriat local. Il contribuera à désengorger le marché central de Thiès et les artères occupées par les micromareyeurs, tout en améliorant la fluidité et la sécurité de la circulation.



Cette nouvelle infrastructure devrait, par ailleurs, participer durablement à la sécurité alimentaire, à la santé publique et à un approvisionnement régulier des populations en produits halieutiques et produits connexes. Réalisé avec l’appui de l’ANAM, le marché répond aux exigences des standards requis pour les infrastructures accueillant du public.

