Combat contre l’excision : Sokhna Diop contrainte à l’exil pour ses convictions

Malgré l’exil, Sokhna Diop continue de porter sa voix à l’international, rappelant que la lutte contre l’excision reste un défi majeur.

Hostile à cette pratique traditionnelle qu’elle juge destructrice, elle a multiplié les actions de sensibilisation, s’attirant l’hostilité de certains cercles conservateurs.Face aux menaces, elle a pris la décision douloureuse de s’éloigner pour préserver sa sécurité.