Combat contre l’excision : Sokhna Diop contrainte à l’exil pour ses convictions


Rédigé le Mercredi 21 Janvier 2026 à 14:38 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Kaolack, le nom de Sokhna Diop est devenu synonyme d’engagement contre l’excision. Militante de terrain, elle a payé son combat par des pressions constantes, allant jusqu’à l’obliger à quitter son environnement habituel.


Hostile à cette pratique traditionnelle qu’elle juge destructrice, elle a multiplié les actions de sensibilisation, s’attirant l’hostilité de certains cercles conservateurs.

Face aux menaces, elle a pris la décision douloureuse de s’éloigner pour préserver sa sécurité.
 
Malgré l’exil, Sokhna Diop continue de porter sa voix à l’international, rappelant que la lutte contre l’excision reste un défi majeur.


