L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025 à 23:09 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un grave accident s’est produit dans la nuit du dimanche au lundi à Mékhé, dans le département de Tivaouane. Deux motos Jakarta sont entrées en collision à vive allure, provoquant la mort d’un jeune homme de 25 ans et blessant grièvement un autre, âgé d’une vingtaine d’années.


Mékhé : Un jeune de 25 ans meurt dans une collision entre deux motos Jakarta, une disparition mystérieuse intrigue les enquêteurs

Le drame est survenu vers 23h30, à l’intersection entre la Route nationale n°2 (RN2) et la voie reliant Mékhé à Mérina Dakhar, Pékesse et Thilmakha. Selon les premiers éléments recueillis sur place, l’accident aurait été causé par un croisement dangereux entre les deux engins roulant à grande vitesse.

Les sapeurs-pompiers de Mékhé, alertés par les habitants, sont intervenus pour évacuer les victimes. Le corps sans vie du conducteur décédé a été déposé à la morgue du centre de santé local, tandis que le blessé a été pris en charge en urgence par le personnel médical.

Mais un fait étrange retient particulièrement l’attention des forces de l’ordre. D’après plusieurs témoins présents au moment du drame, la moto du défunt aurait disparu peu après la collision. Une disparition jugée suspecte par les enquêteurs, qui cherchent à savoir s’il s’agit d’un vol ou d’une tentative de camoufler des preuves.

Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident mortel et sur la disparition inexpliquée de l’un des engins impliqués.



