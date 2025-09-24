Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Guet-apens à Bignona : 17 millions FCFA dérobés, enquête en cours


Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025 à 19:27 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Section de Recherches (SR) de Ziguinchor a mis fin, le 30 septembre, aux agissements d’une bande impliquée dans une attaque violente sur Bacary Yafaye Coly, gérant d’un multiservices près de la gare routière de Bignona. Cinq individus ont été arrêtés pour « association de malfaiteurs, vol avec violence de nuit avec usage de moyen de locomotion, coups et blessures volontaires et recel ».


Guet-apens à Bignona : 17 millions FCFA dérobés, enquête en cours

Les mis en cause sont Lassana Traoré, chauffeur ; Amadou Ibrahima Diadhiou alias « Era », gérant de bar ; Cheikh Abdou Khadre Koté alias « Pékin », soudeur ; Justine Clémence Coly, commerçante ; et Adama Traoré, gérant de boulangerie. Cheikh Koté et Lassana Traoré sont les principaux auteurs, Justine Coly est poursuivie pour complicité, tandis qu’Amadou Diadhiou et Adama Traoré sont accusés de recel.

Les faits se sont déroulés le 29 septembre, aux alentours de 21h. Alors que M. Coly s’apprêtait à fermer sa boutique, la bande, alertée par un complice surnommé « Crado », a tendu un guet-apens. Cheikh Koté a maîtrisé la victime et lui a aspergé le visage de gaz neutralisant, tandis que ses complices, arrivés à moto, lui ont arraché un sac contenant 17 millions FCFA et ses téléphones portables.

Suite à cette attaque, la SR a rapidement déployé un dispositif à Ziguinchor, permettant les premières interpellations dans la boîte de nuit « Nopanik ». Les investigations ont conduit à la saisie d’une moto utilisée pour le forfait et à la récupération de 3,7 millions FCFA chez plusieurs complices. L’enquête a également révélé que les malfaiteurs avaient dépensé près de 1,5 million FCFA dans des bars et boîtes de nuit de Ziguinchor, dont « Le Privé » et « Sia Night-Club ».

Trois complices restent activement recherchés : « Crado », Abdoulaye Badji alias « Nguirisse » et un ami de ce dernier. L’enquête se poursuit pour identifier toutes les ramifications de cette affaire.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags