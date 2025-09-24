Guet-apens à Bignona : 17 millions FCFA dérobés, enquête en cours

Les mis en cause sont Lassana Traoré, chauffeur ; Amadou Ibrahima Diadhiou alias « Era », gérant de bar ; Cheikh Abdou Khadre Koté alias « Pékin », soudeur ; Justine Clémence Coly, commerçante ; et Adama Traoré, gérant de boulangerie. Cheikh Koté et Lassana Traoré sont les principaux auteurs, Justine Coly est poursuivie pour complicité, tandis qu’Amadou Diadhiou et Adama Traoré sont accusés de recel.



Les faits se sont déroulés le 29 septembre, aux alentours de 21h. Alors que M. Coly s’apprêtait à fermer sa boutique, la bande, alertée par un complice surnommé « Crado », a tendu un guet-apens. Cheikh Koté a maîtrisé la victime et lui a aspergé le visage de gaz neutralisant, tandis que ses complices, arrivés à moto, lui ont arraché un sac contenant 17 millions FCFA et ses téléphones portables.



Suite à cette attaque, la SR a rapidement déployé un dispositif à Ziguinchor, permettant les premières interpellations dans la boîte de nuit « Nopanik ». Les investigations ont conduit à la saisie d’une moto utilisée pour le forfait et à la récupération de 3,7 millions FCFA chez plusieurs complices. L’enquête a également révélé que les malfaiteurs avaient dépensé près de 1,5 million FCFA dans des bars et boîtes de nuit de Ziguinchor, dont « Le Privé » et « Sia Night-Club ».



Trois complices restent activement recherchés : « Crado », Abdoulaye Badji alias « Nguirisse » et un ami de ce dernier. L’enquête se poursuit pour identifier toutes les ramifications de cette affaire.

