Thiès : Le préfet interdit toute activité commerciale sur plusieurs axes de la ville

Le préfet du département de Thiès a publié un arrêté interdisant toute forme d’activité commerciale sur certaines voies publiques, dans le cadre d’un plan de réaménagement urbain et de sécurisation de la circulation.



Cette mesure, effective à compter du 16 octobre 2025, s’applique à plusieurs zones stratégiques de la ville, notamment :



L’avenue Houphouët Boigny ,

L’avenue Mawo Doucouré ,

La route reliant les Manufactures sénégalaises des Arts Décoratifs au marché Darou Salam.

Selon le communiqué préfectoral, cette interdiction vise à améliorer la sécurité publique et à rétablir l’ordre dans l’occupation de la voie publique. Les contrevenants s’exposent à des sanctions prévues par la législation en vigueur.



L’exécution de cette décision est confiée au Commissaire central de Thiès et aux sous-préfets des arrondissements concernés, chargés d’assurer le respect strict de la mesure.

