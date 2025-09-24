Thiès : Le préfet interdit toute activité commerciale sur plusieurs axes de la ville

Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025 à 23:51


À partir du 16 octobre 2025, toute activité commerciale sera interdite sur plusieurs artères principales de Thiès, selon un arrêté préfectoral pris pour des raisons de sécurité et de réorganisation de l’espace public.


Le préfet du département de Thiès a publié un arrêté interdisant toute forme d’activité commerciale sur certaines voies publiques, dans le cadre d’un plan de réaménagement urbain et de sécurisation de la circulation.

Cette mesure, effective à compter du 16 octobre 2025, s’applique à plusieurs zones stratégiques de la ville, notamment :

  • L’avenue Houphouët Boigny,

  • L’avenue Mawo Doucouré,

  • La route reliant les Manufactures sénégalaises des Arts Décoratifs au marché Darou Salam.

Selon le communiqué préfectoral, cette interdiction vise à améliorer la sécurité publique et à rétablir l’ordre dans l’occupation de la voie publique. Les contrevenants s’exposent à des sanctions prévues par la législation en vigueur.

L’exécution de cette décision est confiée au Commissaire central de Thiès et aux sous-préfets des arrondissements concernés, chargés d’assurer le respect strict de la mesure.


