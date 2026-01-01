Menu
Médina Yoro Foulah : collision mortelle sur la piste, un jeune enseignant disparaît


Rédigé le Samedi 10 Janvier 2026 à 11:35 | Lu 25 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame a frappé le département de Médina Yoro Foulah, dans la région de Kolda. Mamadou Cissé, jeune professeur d’anglais au lycée de Ndorna, a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu vendredi soir.


Médina Yoro Foulah : collision mortelle sur la piste, un jeune enseignant disparaît

Selon les premières informations, le professeur se rendait à son poste lorsqu’il a été victime d’une collision entre la moto sur laquelle il se trouvait et une autre moto circulant en sens inverse, sur la piste cahoteuse reliant Ndorna au village de Soulabaly.

Évacué d’urgence à l’hôpital régional de Kolda par l’ambulance du poste de santé de Ndorna, Mamadou Cissé est décédé quelques minutes après son arrivée. Ses collègues, stupéfaits et attristés, se sont rassemblés à la morgue pour lui rendre un dernier hommage.

Originaire de Kaffrine, le jeune enseignant, en deuxième année de service, sera inhumé dans sa ville natale. L’émoi est grand au lycée de Ndorna ainsi que dans les villages environnants.

Cet accident relance également le débat sur l’état des infrastructures locales. La lenteur des travaux sur la boucle du Fouladou et l’absence d’une caserne de sapeurs-pompiers dans le département  situé à 92 kilomètres de Kolda, sont pointées du doigt comme facteurs aggravants.



Lat Soukabé Fall

