Médina Baye : une délégation royale marocaine réaffirme les liens spirituels et fraternels avec le Sénégal





Le roi du Maroc, Mohammed VI, a dépêché une délégation de haut niveau à Médina Baye, Kaolack, haut lieu de la Fayda Tidianya, afin de consolider les relations spirituelles et fraternelles entre le Maroc et le Sénégal.



« Sa Majesté le roi Mohammed VI a envoyé cette délégation pour marquer la profondeur et la continuité des liens historiques et spirituels qui unissent nos deux pays », a déclaré Abdelrahman El Jachtimi, président du Conseil local des affaires islamiques de la province de Taroudant, qui dirigeait la mission.



Aux côtés de M. El Jachtimi figuraient Mohamed Chentouf, président du Conseil local des affaires islamiques de Tétouan, Hamid Lahmer, expert auprès de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains, et Youssef Labied, conseiller à l’ambassade du Maroc à Dakar.



La délégation a pris part à la cérémonie officielle du Gamou, mercredi, en présence du ministre sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine. Dans son allocution en arabe, Abdelrahman El Jachtimi a salué les « relations séculaires et privilégiées » entre le Royaume chérifien et le Sénégal, tout en rappelant les liens historiques avec la famille de Cheikh Ibrahima Niass, figure emblématique de la Fayda Tidianya.



Cheikh Mahy Aliou Cissé, porte-parole du Khalife général, a exprimé, au nom de Cheikh Mahy Ibrahima Niass, la gratitude du Khalife envers le roi Mohammed VI pour l’envoi de cette délégation. Des prières ont été formulées pour la santé, la longévité et la protection du souverain marocain, ainsi que pour le prince héritier et la famille royale.



La délégation a ensuite été reçue en audience par le Khalife général, en présence de ses proches collaborateurs, de l’adjoint au porte-parole Oustaz Babacar Niang et du président de la Jamhiyatu Ansarud Din, Seydi Alioune Cissé Niang.



La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de respect, de fraternité et de spiritualité, illustrant la solidité des liens entre Médina Baye et le Royaume du Maroc.

