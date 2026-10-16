Mbour : un vigile sexagénaire devant la chambre criminelle pour des faits présumés sur une mineure

Un surnom affectueux, de lourdes accusations Connu sous le surnom de « Pa Déthié » par les élèves de l’école privée Kocc de Mbour, Déthié Dieng, un vigile sexagénaire, comparaît devant la justice dans une affaire présumée d’attouchements sexuels sur une mineure âgée de 11 ans au moment des faits.



D’après les éléments rapportés dans le dossier, les faits remonteraient au 7 mai 2022. La mère de la fillette aurait commencé à s’interroger après avoir constaté que sa fille ressentait des douleurs au moment du bain. En recueillant les confidences de l’enfant, elle aurait appris que le vigile était mis en cause.



Selon les accusations de la mineure, l’homme aurait profité des retards de son conducteur de moto-Jakarta pour l’emmener derrière une salle de classe et lui imposer des actes à caractère sexuel. Ces faits allégués sont au cœur de la procédure judiciaire.

Une plainte déposée à Saly À la suite des révélations de l’enfant, une plainte a été déposée au commissariat de Saly. Un examen gynécologique aurait ensuite mis en évidence des lésions au niveau des parties intimes de la fillette.



Ces constatations médicales figurent parmi les éléments évoqués dans cette affaire. Leur portée et leur valeur probante ont toutefois été contestées par les avocats de la défense au cours des débats devant la chambre criminelle.



Il appartient désormais à la juridiction de se prononcer sur les faits reprochés à l’accusé, à partir de l’ensemble des éléments du dossier et des déclarations recueillies au cours de la procédure.

Déthié Dieng rejette les accusations À la barre, Déthié Dieng a fermement nié avoir commis les actes qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il a notamment évoqué les relations qu’il entretenait avec les élèves de l’établissement.



« Je n’ai jamais commis de tels actes. Elles me considèrent comme leur grand-père et moi aussi, je les considère comme mes petites-filles », a-t-il déclaré devant les juges.



Entendu en qualité de témoin, le directeur de l’école, Bassirou Ndiaye, a décrit un vigile apprécié des enfants. Il a également affirmé n’avoir jamais eu connaissance de faits similaires dans l’établissement.



Ces déclarations ont été versées aux débats, tandis que la juridiction poursuit l’examen des accusations formulées contre le prévenu.

La défense conteste les éléments du dossier Les avocats de Déthié Dieng, Mes Aboubacry Deh et Mouhamed Fadel Fall, ont plaidé l’innocence de leur client. Ils ont notamment contesté la valeur probante du certificat médical présenté dans le cadre de la procédure.



La défense a également insisté sur les dénégations constantes de l’accusé depuis son interpellation, estimant que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir sa culpabilité.



Face à ces positions opposées, la chambre criminelle devra apprécier les différents éléments soumis à son examen avant de rendre sa décision.

Le verdict attendu le mois prochain À l’issue des débats, le Tribunal de grande instance de Mbour a mis l’affaire en délibéré pour le mois prochain. Déthié Dieng attend donc la décision de la justice dans ce dossier particulièrement sensible, qui concerne une enfant mineure.



En attendant le verdict, les accusations portées contre le vigile doivent être distinguées d’une culpabilité judiciairement établie. La décision de la chambre criminelle permettra de connaître l’issue de la procédure.