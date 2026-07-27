L'affaire, qui a suscité de nombreuses réactions dans la commune, illustre une fois de plus comment des tensions familiales non résolues peuvent rapidement dégénérer en violences physiques aux lourdes conséquences judiciaires.



Selon les éléments présentés devant la justice, la prévenue, identifiée sous les initiales M. N., était la deuxième épouse de son mari. À la suite d'un différend au sein du foyer, celui-ci aurait décidé de mettre fin à leur union par une répudiation.





Après avoir quitté le domicile conjugal pour rejoindre sa famille, la femme est revenue quelques jours plus tard afin de récupérer ses vêtements et ses effets personnels restés dans la chambre qu'elle occupait auparavant.





Une démarche qui semblait banale, mais qui allait rapidement tourner à la confrontation.



Une fois ses affaires rassemblées, l'ancienne épouse aurait fermé la porte de sa chambre avant de quitter les lieux avec la clé.





Sa coépouse lui aurait alors demandé de laisser cette clé afin de pouvoir accéder à la pièce où se trouvait un téléviseur utilisé quotidiennement par les membres de la famille.





D'après les débats rapportés à l'audience, ce refus aurait créé un climat de tension entre les deux femmes.



La discussion se serait rapidement transformée en échange d'insultes avant de dégénérer en affrontement physique.





Au cours de cette bagarre, la prévenue aurait violemment mordu sa coépouse au niveau du visage.





La blessure s'est révélée particulièrement grave. La victime a été transportée dans un établissement hospitalier où les médecins lui ont délivré un certificat médical faisant état d'une incapacité temporaire de travail de quinze jours.



À la suite de cette agression, la victime a déposé plainte auprès des services de police.





Les enquêteurs ont procédé à l'interpellation de la mise en cause avant son placement en garde à vue. Après les formalités d'enquête, elle a été déférée devant le parquet puis placée sous mandat de dépôt en attendant son procès.





Cette procédure a permis au tribunal d'examiner les circonstances exactes des faits ainsi que les responsabilités de chacune des parties.



À la barre, la victime a expliqué qu'elle entretenait jusque-là des relations relativement paisibles avec son ancienne coépouse. Elle a affirmé ne pas comprendre les raisons ayant conduit à cette explosion de violence.





De son côté, la prévenue n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a reconnu avoir perdu son sang-froid au cours de la dispute et a présenté ses excuses à la victime, tout en exprimant des regrets.



Après avoir examiné les éléments du dossier, le tribunal a déclaré la prévenue coupable des faits retenus contre elle.





Elle a été condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis. En plus de cette peine, la justice l'a condamnée à verser 50 000 F CFA de dommages et intérêts à la victime afin de réparer le préjudice subi.



Selon les informations rapportées à l'audience, cette somme a été remise immédiatement à la partie civile par la famille de la condamnée.

