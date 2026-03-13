Mbour : les pertes liées à l’incendie du marché central estimées à 25 millions de francs CFA

L’incendie qui s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche au marché central de Mbour a entraîné des pertes financières estimées à 25 millions de francs CFA, d’après un délégué des commerçants, Serigne Assane Diop.
Selon ses explications, la cantine à l’origine du feu aurait subi des dommages évalués à environ cinq millions de francs CFA. Les autres commerces touchés enregistrent, quant à eux, des pertes estimées à vingt millions de francs CFA.
Au total, trois boutiques ont été entièrement détruites par les flammes, occasionnant des dégâts matériels importants.
Le représentant des commerçants a toutefois salué la rapidité d’intervention des sapeurs-pompiers. Il a néanmoins précisé que les opérations ont été compliquées par le manque de voies d’accès et d’issues de secours, une situation qu’il attribue à l’occupation désorganisée du marché.
Selon ses explications, la cantine à l’origine du feu aurait subi des dommages évalués à environ cinq millions de francs CFA. Les autres commerces touchés enregistrent, quant à eux, des pertes estimées à vingt millions de francs CFA.
Au total, trois boutiques ont été entièrement détruites par les flammes, occasionnant des dégâts matériels importants.
Le représentant des commerçants a toutefois salué la rapidité d’intervention des sapeurs-pompiers. Il a néanmoins précisé que les opérations ont été compliquées par le manque de voies d’accès et d’issues de secours, une situation qu’il attribue à l’occupation désorganisée du marché.