Mbour : les pertes liées à l’incendie du marché central estimées à 25 millions de francs CFA

Rédigé le Mardi 17 Mars 2026 à 05:30 | Lu 57 fois Rédigé par Rédaction

L’incendie du marché central de Mbour a provoqué d’importants dégâts matériels, avec des pertes évaluées à environ 25 millions de francs CFA selon des commerçants.