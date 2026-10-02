Mbour : l’enseignant face à la justice pour violences conjugales

Une affaire familiale devant la justice

Nd. Ndiaye, enseignant à Malicounda, comparaît devant le Tribunal de grande instance de Mbour dans une affaire de violences conjugales.





Les faits dénoncés par sa première épouse, Nd. M. Th. Mbaye, remontent au 28 juin 2026, aux environs de 23 heures.





Selon les déclarations rapportées lors de l'audience, les relations entre les deux époux s’étaient fortement dégradées depuis le remariage de l’enseignant.





La soirée du 28 juin aurait marqué un nouveau tournant dans le conflit conjugal.





Des accusations particulièrement graves

La plaignante accuse son mari de l’avoir violemment agressée après l’avoir soupçonnée d’entretenir une relation avec un autre homme.





Selon son récit, l’enseignant l’aurait frappée, puis déshabillée de force avant de l’étrangler devant leurs enfants.





Secourue à la suite des cris des enfants, la femme a ensuite bénéficié d’une prise en charge médicale. Un certificat médical lui aurait accordé une incapacité temporaire de travail de six jours.





L’affaire a ensuite été portée devant les autorités compétentes.





Le témoignage d’un enfant

Au cours de l’enquête, l’un des enfants du couple, âgé de 9 ans, aurait livré un témoignage allant dans le sens des accusations formulées par sa mère.





Cet élément fait partie du dossier examiné par la justice.





À la barre, cependant, Nd. Ndiaye a contesté les violences qui lui sont reprochées.





Une version différente du prévenu

L’enseignant soutient avoir vu, le soir des faits, un homme portant une djellaba blanche dans la cour de la maison.





Selon sa version, il aurait pensé qu’il s’agissait d’un homme entretenant une relation avec son épouse. Il aurait alors tenté de le suivre.





L’homme aurait finalement réussi à prendre la fuite en passant par la terrasse et une construction voisine, selon le récit du prévenu.





Nd. Ndiaye nie donc avoir agressé son épouse comme elle le décrit.





Le verdict attendu le 6 octobre

À l’issue de l’audience, le parquet a requis l’application de la loi.





Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. La décision est attendue le mardi 6 octobre 2026.





D’ici là, les différentes versions restent au cœur du dossier. La justice devra apprécier les témoignages, les éléments médicaux et les autres pièces de la procédure afin de déterminer les responsabilités.



À retenir : l’affaire oppose deux versions des faits. L’épouse affirme avoir subi des violences graves, tandis que l’enseignant conteste et explique avoir découvert un homme qu’il soupçonnait d’être son rival. Le verdict est attendu le 6 octobre.

