Mbour : Ousmane Sonko inaugure un centre de formation professionnelle financé par les Émirats





Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, vendredi à Mbour, à l’inauguration d’un centre de formation professionnelle réalisé grâce à un financement des Émirats arabes unis.



Situé à Falokh, un quartier de la commune de Mbour, cet établissement s’étend sur une superficie de 1,5 hectare. Baptisé du nom du président émirati Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, le centre a nécessité un investissement de 2 milliards de francs CFA, a indiqué le maire de la ville, Cheikh Issa Sall.



Présentée comme une infrastructure moderne, cette réalisation vise à améliorer l’employabilité des jeunes tout en contribuant au développement local. Le centre est doté de bâtiments pédagogiques et administratifs, d’ateliers techniques spécialisés, de salles de cours et d’informatique, d’un amphithéâtre, d’une bibliothèque, d’espaces sportifs ainsi que d’une mosquée.



Lors de la cérémonie, Ousmane Sonko a souligné que cette initiative illustre la volonté de l’État du Sénégal de faire de la formation professionnelle et technique un pilier essentiel de la politique d’emploi des jeunes. Il a affirmé que les bénéficiaires des formations dispensées dans ce centre pourront travailler, entreprendre et créer de la valeur au Sénégal, en cohérence avec le projet national de développement axé sur le capital humain qualifié, l’équité territoriale et la souveraineté économique.



Le chargé d’affaires de l’ambassade des Émirats arabes unis à Dakar, Mabrook Saeed Al Mansoori, a pour sa part indiqué que la construction de ce centre reflète l’engagement de son pays à soutenir le renforcement du capital humain au Sénégal.



Se félicitant de l’implantation de cet établissement dans sa commune, le maire de Mbour a estimé que ce centre représente bien plus qu’une simple infrastructure. Selon lui, il ouvre des perspectives réelles à des centaines de jeunes, en adaptant leurs compétences aux besoins du marché de l’emploi et en facilitant leur insertion professionnelle.

