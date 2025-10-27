Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mbour : La Brigade de Recherches démantèle un réseau d’escroquerie familiale


Rédigé le Lundi 3 Novembre 2025 à 21:32 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Brigade de Recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Mbour a récemment mis fin aux agissements d’un réseau criminel opérant entre le Mali et le Sénégal. Selon des informations exclusives de Seneweb, quatre ressortissants maliens ont été arrêtés le 25 octobre pour avoir organisé un faux kidnapping afin d’extorquer de l’argent à la famille d’une victime, dont le fils était complice.


Mbour : La Brigade de Recherches démantèle un réseau d’escroquerie familiale

L’enquête a révélé que I. Coulibaly, fils biologique de la victime A. Coulibaly, avait collaboré avec K. Sidibé, chef du gang, ainsi que M. Konaté, K. Diarra et S. Camara pour simuler son propre kidnapping. Les escrocs ont ainsi réussi à soutirer de l’argent à son père en exploitant les liens familiaux.

 

L’un des mis en cause, se faisant passer pour un certain M. Mballo, contacte A. Coulibaly pour l’informer que son fils se trouve au Maroc et risque d’être en danger s’il ne verse pas 1 500 000 francs CFA. Pris de panique, A. Coulibaly envoie d’abord 750 000 francs CFA. Quelques jours plus tard, K. Sidibé le menace à nouveau via WhatsApp, l’incitant à envoyer 500 000 francs supplémentaires.

 

La supercherie est découverte lorsqu’I. Coulibaly contacte son père depuis un numéro espagnol pour simuler la poursuite de son kidnapping. Alerté, A. Coulibaly sollicite son fils aîné D. Coulibaly, basé en Espagne, qui révèle que l’appel prétendument espagnol provient en réalité du Sénégal.

 

A. Coulibaly dépose alors plainte à Dakar auprès de la Section de recherches de Colobane. La piste mène à Malicounda, où le réseau est localisé et interpellé par la Brigade de recherches de Mbour. Les quatre escrocs, dont I. Coulibaly, sont déférés au Tribunal de Grande Instance de Mbour et placés sous mandat de dépôt.

Cette affaire met en lumière les méthodes sophistiquées des réseaux d’escroquerie transnationaux et l’exploitation des liens familiaux pour parvenir à leurs fins criminelles.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Ziguinchor : Une ressortissante nigériane accusée de vouloir contaminer des Sénégalais au VIH

Lat Soukabé Fall - 03/11/2025 - 0 Commentaire
Ziguinchor : Une ressortissante nigériane accusée de vouloir contaminer des Sénégalais au VIH
B. D. Elohr, surnommée « Nelly », une jeune Nigériane de 23 ans, fait actuellement l’objet d’une enquête après son arrestation par la police de Ziguinchor pour des faits graves liés au VIH. Selon les...

Thiès : les 24 élèves exclus du lycée Jules Sagna réintégrés après médiation

- 03/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : les 24 élèves exclus du lycée Jules Sagna réintégrés après médiation
Les 24 élèves exclus du lycée Jules Sagna de Thiès pour tricherie ont été réintégrés dans d’autres établissements, à la suite d’une médiation impliquant les autorités académiques, le maire et les...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags