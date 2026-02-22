Mbour : Condamnation pour trafic international de drogue

Le procès a révélé un réseau organisé de transport et de distribution de stupéfiants entre le Sénégal et l’Afrique du Sud, impliquant plusieurs intermédiaires et circuits clandestins.



Les enquêteurs ont saisi d’importantes quantités de stupéfiants et recueilli des preuves de la participation active des prévenus dans la logistique et la coordination des livraisons.



Le ministère public a souligné la gravité des faits, rappelant que le trafic international de drogue menace la sécurité et la santé publique et nuit à l’économie locale.



Les prévenus ont plaidé non coupables, arguant qu’ils ne connaissaient pas la nature exacte des produits transportés et contestant leur implication directe.



La partie civile, représentée par les autorités locales et nationales, a insisté sur la nécessité d’une peine exemplaire pour dissuader d’autres réseaux criminels.



Le tribunal a mis l’affaire en délibéré, le verdict final étant attendu pour le 20 mars 2026.



Cette affaire illustre les efforts des autorités sénégalaises dans la lutte contre la criminalité transnationale et le trafic de stupéfiants, notamment dans la région de Mbour, zone réputée pour ses ports et voies de passage.



Enfin, les observateurs notent que ce procès pourrait renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le trafic de drogue entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique australe.