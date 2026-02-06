Menu
UCAD : Babacar Gueye met la pression pour une enquête indépendante


Rédigé le Mercredi 11 Février 2026 à 20:51 | Lu 62 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Suite au décès tragique de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Babacar Gueye a tenu une conférence de presse pour exprimer sa position et appeler à la lumière sur les circonstances du drame.


Face aux journalistes, il a d’abord présenté ses condoléances à la famille du défunt, à ses camarades étudiants et à l’ensemble de la communauté universitaire. « C’est une perte douloureuse pour la nation.

Un jeune qui part dans ces conditions est une blessure pour tout le pays », a-t-il déclaré avec gravité.

 
Babacar Gueye a insisté sur la nécessité d’une enquête transparente et indépendante afin d’établir clairement les responsabilités. Selon lui, « la lumière doit être faite sans complaisance ni protection, afin que justice soit rendue ».
 
Il a souligné que les universités doivent rester des espaces de savoir et non des zones de confrontation violente. Pour lui, les tensions répétées sur le campus traduisent un malaise profond qu’il faut traiter à la racine.
 
 
Tout en demandant que les responsabilités soient situées, Babacar Gueye a lancé un appel au calme et à la retenue. Il a invité les étudiants à privilégier le dialogue et exhorté les autorités à ouvrir un cadre de concertation durable avec les représentants estudiantins.
 
« Nous devons éviter que de tels drames se reproduisent. Le dialogue reste la seule voie responsable », a-t-il affirmé.
 
La mort d’Abdoulaye Ba a ravivé le débat sur les conditions de vie des étudiants, la gestion des revendications universitaires et l’intervention des forces de l’ordre dans l’espace académique. Plusieurs voix, politiques et issues de la société civile, réclament des réformes structurelles.


