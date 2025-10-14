Menu
Massage « body body » à Sacré-Cœur 3 : comment la police a démantelé un réseau de prostitution déguisé


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 10:05 | Lu 58 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Sous le nom évocateur « Envie de s’évader », un salon de massage installé à Sacré-Cœur 3 proposait des séances censées apaiser le corps et l’esprit. En réalité, l’endroit servait de couverture à un réseau de prostitution bien organisé, qui opérait dans la plus grande discrétion.


Massage « body body » à Sacré-Cœur 3 : comment la police a démantelé un réseau de prostitution déguisé

C’est à la suite d’une opération minutieuse de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, dirigée par le commissaire Ismaïla Goudiaby et supervisée par le commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, que le réseau a été neutralisé.

Quatre jeunes femmes ont été arrêtées et placées en garde à vue pour racolage sur internet et exploitation illégale d’un salon de massage sans autorisation administrative.

 

Tout commence sur les réseaux sociaux.
Les agents de la Brigade des Mœurs, en veille permanente sur la toile, ont détecté des publications suspectes proposant des massages aux noms particulièrement explicites : « body body », « Nourou » et « corps à corps ».

Derrière ces expressions se cache souvent un langage codé employé pour dissimuler des services sexuels sous couvert de bien-être.
Les annonces, diffusées sur des pages et groupes Facebook, mettaient en avant de jeunes femmes à la présentation soignée et promettaient « détente absolue », « relaxation totale » et « discrétion assurée ».

Les enquêteurs ont alors remonté la trace des numéros de téléphone et localisé le point de rendez-vous : un immeuble de Sacré-Cœur 3, dans un quartier résidentiel calme, à quelques mètres d’un restaurant très fréquenté.

 

Un policier s’est fait passer pour un client. Après avoir pris contact via WhatsApp, il a obtenu un rendez-vous.
À son arrivée, il a été accueilli par une des masseuses, qui lui a proposé plusieurs formules allant de 25 000 à 50 000 francs CFA, selon le type de séance souhaitée.

Une fois dans la cabine, la jeune femme lui a discrètement suggéré une « option complète » incluant un massage « corps à corps ».
C’est à ce moment que les agents restés à proximité sont intervenus, prenant les suspects en flagrant délit.

 

Les personnes arrêtées ont été identifiées comme suit :

  • F. Ndiaye, 25 ans

  • F. Ba, née en 1999

  • M. Hanne, 25 ans

  • A. Tine, née à Thiès en 1999

Selon les sources policières, trois d’entre elles se présentaient comme masseuses, tandis que la quatrième, A. Tine, se disait aide-ménagère.
Les enquêteurs ont saisi plusieurs téléphones contenant des échanges explicites avec des clients, des carnets de rendez-vous et du matériel utilisé pour les prestations.

 

Ce démantèlement confirme une tendance inquiétante : de plus en plus de salons de massage à Dakar et dans les grandes villes du pays servent de façade à des activités de prostitution.

À Ouest Foire, une opération similaire avait récemment conduit à l’arrestation de plusieurs femmes dans un appartement où des massages « body-body » étaient proposés à 40 000 F CFA la séance.
Ces structures prolifèrent sur les réseaux sociaux, profitant du flou juridique et du manque de contrôle administratif.



Lat Soukabé Fall

