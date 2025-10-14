Menu
L'Actualité au Sénégal

Relance de la Sonacos à Ziguinchor : Serigne Guèye Diop salue un “élan d’optimisme” et annonce un vaste plan de modernisation


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 09:27


Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, s’est félicité de la relance des activités de l’usine Sonacos à Ziguinchor après plusieurs années d’arrêt. Il annonce un plan ambitieux de modernisation et de diversification pour réduire les importations d’huile et créer de nouveaux emplois.


Relance de la Sonacos à Ziguinchor : Serigne Guèye Diop salue un “élan d’optimisme” et annonce un vaste plan de modernisation

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a exprimé sa satisfaction après la relance des activités de l’usine Sonacos de Ziguinchor, longtemps à l’arrêt.

“Je voudrais féliciter tous les cadres, les ouvriers, les travailleurs de l’usine Sonacos de Ziguinchor. Ce que j’ai vu ici m’a impressionné, surtout l’élan d’optimisme avec la reprise des activités”, a-t-il déclaré.

Cette déclaration a été faite à l’issue d’une visite officielle effectuée mardi à l’usine de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), en présence de plusieurs autorités administratives et élus locaux.

Le ministre a salué la vision du directeur général et la motivation du personnel, soulignant que la reprise des lignes de production est un succès notable, malgré un outil industriel vieillissant.

La Sonacos, acteur clé de la production d’huile au Sénégal, demeure stratégique pour la souveraineté alimentaire du pays. Serigne Guèye Diop a rappelé que le Sénégal importe chaque année près de 200.000 tonnes d’huile, un volume que le gouvernement souhaite réduire en restaurant la capacité de production nationale, à commencer par Ziguinchor.

Il a annoncé un vaste plan de modernisation et de diversification incluant l’exploitation de nouvelles matières premières telles que l’huile de palme, le soja, le tournesol ou encore le maïs.

Le ministre a aussi évoqué la possibilité d’importer certaines graines oléagineuses pour sécuriser la chaîne de production et élargir l’offre industrielle.

“Toutes les grandes usines dans le monde sont multi-matières premières et multi-produits. Nous devons aller dans ce sens”, a-t-il affirmé.

Enfin, il a insisté sur l’importance de développer localement de nouveaux produits dérivés — comme les aliments pour bétail, les huiles raffinées et, à terme, des savonneries — afin de créer de l’emploi et accroître le chiffre d’affaires de la Sonacos.




