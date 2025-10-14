Drame à Mboro-sur-Mer : un garçon de 10 ans se noie en pleine baignade





Un tragique incident s’est produit lundi à Mboro-sur-Mer, dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane. Un garçon âgé d’environ dix ans a perdu la vie après s’être noyé dans la mer, selon des sources sécuritaires citées par l’APS.



D’après les témoignages recueillis, l’enfant, élève domicilié à Keur Seyni avec ses parents, s’était rendu près de la plage pour se baigner aux alentours de 15 heures. C’est à ce moment que le drame s’est produit.



Prévenus par des habitants, les sapeurs-pompiers de Tivaouane et les gendarmes de Mboro sont rapidement intervenus. Le corps sans vie du jeune garçon a été repêché puis transporté à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.



Les autorités ont ouvert une enquête afin d’éclaircir les circonstances exactes de cette noyade.



aps

