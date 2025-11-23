Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Marine Le Pen « ne renonce absolument pas » à 2027, malgré son procès en appel pour détournement de fonds publics


Rédigé le Dimanche 23 Novembre 2025 à 19:39 | Lu 58 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Marine Le Pen se dit déterminée à être candidate du Rassemblement national à la présidentielle de 2027, malgré sa condamnation en mars à une peine d’inéligibilité de cinq ans dans l’affaire des assistants parlementaires européens


Marine Le Pen « ne renonce absolument pas » à 2027, malgré son procès en appel pour détournement de fonds publics
Il reste du temps avant 2027. C’est probablement ce que pense Marine Le Pen, qui s’est dite déterminée à être la candidate du Rassemblement national à la présidentielle de 2027 dans une interview à Ouest-France ce dimanche. Condamnée en mars à une peine d’inéligibilité de cinq ans pour détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires européens, elle nie tout « renoncement ».

« Ce que je dis, c’est que si la Cour de cassation était amenée à rendre une décision trop proche de la date du scrutin, la campagne du Rassemblement national ne pourrait pas se dérouler dans de bonnes conditions », a-t-elle précisé. Dans de telles circonstances, la leader du RN serait amenée à passer la main au président du parti, Jordan Bardella.

Le Rassemblement national en haut des sondages
Marine Le Pen doit être rejugée en appel du 13 janvier au 12 février. L’arrêt de la cour d’appel est attendu à l’été mais Marine Le Pen envisage dans cet entretien à Ouest-France qu’il puisse être rendu en septembre. « J’ai déjà dit que je ne mettrai pas en péril les chances de mon camp politique à la présidentielle, ce qui a été interprété comme un renoncement », a-t-elle déploré.


Pour l’instant Marine Le Pen et Jordan Bardella semblent en tête des sondages pour l’élection présidentielle. Le jeune président du parti effectue par ailleurs actuellement un tour de France destiné à présenter son livre Ce que veulent les Français (éd. Fayard).


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags