Accident meurtrier à Touba Sam Sam : un gendarme perd la vie, le chauffeur malien en fuite arrêté

Selon les premiers constats recueillis par les équipes d’intervention, le véhicule particulier de marque Renault, immatriculé AA 512 QHF et roulant en direction de Dakar, serait entré en collision frontale avec le camion-citerne venant en sens inverse.

L’impact, décrit comme « brutal et foudroyant », a immédiatement projeté le poids lourd hors de la chaussée. Le camion a terminé sa course dans un accotement où un feu de brousse était déjà en cours, attisant la peur d’un embrasement généralisé du carburant transporté.



À bord du véhicule particulier se trouvait le gendarme Baye Aly Thiam, qui a été grièvement touché lors du choc. Évacué en urgence vers l’hôpital régional de Tambacounda, son état inspirait de vives inquiétudes.

Malgré les efforts des équipes médicales, l’agent de 35 ans environ a finalement rendu l’âme dans la soirée, peu après 20h.



Sa disparition a semé l’émoi au sein de la Gendarmerie nationale, notamment au niveau du Groupement motocycliste où il servait.



Fait aggravant : le chauffeur du camion-citerne, Saliou Traoré, un ressortissant malien, a pris la fuite immédiatement après l’accident.

Les gendarmes de la Brigade Routière de Koumpentoum ont aussitôt engagé des recherches, sans succès dans un premier temps.



Ce n’est que ce dimanche vers 11h, à l’entrée de Tambacounda, près de la déviation menant à Kédougou, qu’une équipe l’a finalement interpellé après plusieurs heures de traque.

Il a été placé en garde à vue, poursuivi pour :



homicide involontaire,

​délit de fuite après accident corporel,



et mise en danger de la vie d’autrui.



L’accident rouvre les interrogations sur la sécurité routière sur la RN1, l’une des artères les plus accidentogènes du pays. Entre poids lourds étrangers, fatigue des conducteurs, état de la chaussée et feux de brousse fréquents, les dangers se multiplient.



La Gendarmerie annonce que l’enquête devra déterminer :



la vitesse et la trajectoire des deux véhicules,



l’état du camion-citerne,



les circonstances exactes qui ont conduit à la collision,



ainsi que les raisons de la fuite du chauffeur.



En attendant, la famille du défunt, ses collègues et toute la nation pleurent la disparition de Baye Aly Thiam, un jeune sous-officier décrit comme « discipliné, courageux et respectueux ».

