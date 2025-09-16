Menu
L'Actualité au Sénégal

Manifestation : les partisans de Lat Diop et Farba Ngom réclament leur libération


Rédigé le Vendredi 19 Septembre 2025 à 17:31 | Lu 31 fois Rédigé par


Lors d’une marche pacifique à Guédiawaye, des manifestants du mouvement « Rappel à l’Ordre » ont exigé la libération de Lat Diop, Farba Ngom et d’autres détenus politiques.


Lors d’une marche pacifique organisée ce vendredi 19 septembre par le mouvement « Rappel à l’Ordre », des manifestants ont réclamé la libération de plusieurs figures politiques.

Les partisans de l’ancien ministre Lat Diop, du député Farba Ngom, ainsi que d’autres détenus, ont dénoncé des arrestations jugées arbitraires.
« Il faut libérer Lat Diop, il n’a rien fait. L’enquête n’a montré aucune preuve contre lui. Pendant ce temps, Mohamed Dieng, cité dans un rapport de la Centif, est libre. Guédiawaye a besoin de son fils », a déclaré une manifestante.

Un autre participant a élargi la revendication, appelant à la libération de Farba Ngom, Badara Gadiaga, Abdou Nguer et Lat Diop, estimant qu’ils sont détenus pour des raisons politiques.

📝 dakaractu



