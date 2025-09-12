Mame Balla Mbow déplore la précarité des artistes sénégalais après le drame de Samba Yoro

Profondément touché par l’état de santé de son confrère Samba Yoro, atteint d’une maladie et amputé d’une jambe, Mame Balla Mbow exprime une vive émotion. Selon lui, cette situation met en lumière la fragilité dans laquelle se trouvent de nombreux artistes sénégalais une fois leur période de popularité passée. « Le cas de Samba Yoro me ronge le cœur », confie-t-il, dénonçant l’oubli rapide des artistes et les rôles peu rémunérateurs souvent acceptés dans l’espoir d’un buzz éphémère.



Le comédien appelle à une réflexion collective sur la valeur de l’art. « L’art pour le buzz est révolu », insiste-t-il, affirmant que la création artistique devrait permettre de vivre dignement. Pour sa part, Mame Balla Mbow a choisi de diversifier ses activités, en se tournant vers la production de contenus et les partenariats avec des marques, loin de l’illusion d’une télévision qui nourrit peu.



En conclusion, il invite ses pairs à tirer des enseignements de cette situation : privilégier des carrières durables, respectueuses de leur dignité et capables d’assurer une stabilité après les projecteurs. « Le cas de Samba Yoro doit nous servir de leçon », martèle-t-il.

