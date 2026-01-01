Malika : un nouveau-né laissé dans la rue survit grâce à la vigilance d’une habitante

Selon Libération, les forces de police se sont rendues immédiatement sur place. Elles ont trouvé un nouveau-né de sexe masculin, enroulé dans un tissu que la citoyenne avait placé autour de lui pour le protéger. Le cordon ombilical, encore attaché, n’avait pas reçu de soins, mais aucune trace de violence ni de blessure n’était visible sur l’enfant. Les premières estimations indiquent que la naissance aurait eu lieu quelques heures plus tôt, probablement dans la nuit du 8 au 9 janvier 2026.



Les pompiers, alertés en urgence, ont rapidement transféré le nourrisson à la maternité du centre de santé de Malika. Après un examen complet, les médecins ont confirmé que l’enfant était en vie et dans un état stable, nécessitant une prise en charge immédiate.



Une enquête a été ouverte par la police pour identifier la mère et déterminer les circonstances exactes de cet abandon. Les autorités invitent toute personne disposant d’informations à se manifester afin de faire progresser l’investigation.

