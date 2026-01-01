Menu
L'Actualité au Sénégal

Malika : un nouveau-né laissé dans la rue survit grâce à la vigilance d’une habitante


Rédigé le Samedi 10 Janvier 2026 à 11:44 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame a été évité de justesse ce vendredi matin à Malika grâce à la vigilance d’une habitante du quartier. Vers 9h30, Mme M.M. Sall a alerté le commissariat local après avoir découvert un nourrisson abandonné dans une rue proche du stade municipal.


Malika : un nouveau-né laissé dans la rue survit grâce à la vigilance d’une habitante

Selon Libération, les forces de police se sont rendues immédiatement sur place. Elles ont trouvé un nouveau-né de sexe masculin, enroulé dans un tissu que la citoyenne avait placé autour de lui pour le protéger. Le cordon ombilical, encore attaché, n’avait pas reçu de soins, mais aucune trace de violence ni de blessure n’était visible sur l’enfant. Les premières estimations indiquent que la naissance aurait eu lieu quelques heures plus tôt, probablement dans la nuit du 8 au 9 janvier 2026.

Les pompiers, alertés en urgence, ont rapidement transféré le nourrisson à la maternité du centre de santé de Malika. Après un examen complet, les médecins ont confirmé que l’enfant était en vie et dans un état stable, nécessitant une prise en charge immédiate.

Une enquête a été ouverte par la police pour identifier la mère et déterminer les circonstances exactes de cet abandon. Les autorités invitent toute personne disposant d’informations à se manifester afin de faire progresser l’investigation.



Lat Soukabé Fall

