Malick Thiaw justifie son choix de représenter l’Allemagne plutôt que le Sénégal


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 14:40


Le défenseur Malick Thiaw a expliqué avoir choisi l’Allemagne malgré les approches du Sénégal et de la Finlande, affirmant que sa priorité a toujours été de jouer pour la Mannschaft.


 

Le défenseur Malick Thiaw a apporté des précisions sur sa décision de défendre les couleurs de l’Allemagne, écartant ainsi les options du Sénégal et de la Finlande, pays également intéressés par son profil.

Le joueur a indiqué avoir écouté les propositions des différentes fédérations, tout en gardant une position claire depuis le départ.

« J’ai pris le temps d’échanger avec les représentants du Sénégal et de la Finlande, mais j’ai toujours précisé que l’Allemagne restait ma priorité », a-t-il déclaré.

Convoqué par la sélection allemande pour la trêve internationale de novembre, Malick Thiaw affirme ainsi son attachement au projet sportif de la Mannschaft, malgré les tentatives répétées du sélectionneur sénégalais Pape Thiaw pour le convaincre de rejoindre les Lions.

