Mali : un Français et deux généraux accusés de complot subversif

Le gouvernement qualifie cette manœuvre d’“acte subversif” et affirme avoir ouvert des enquêtes judiciaires pour identifier tous les complices potentiels.

« La situation est totalement sous contrôle », a assuré le porte-parole, appelant la population à rester vigilante et calme.



Cette affaire éclate dans un climat diplomatique déjà tendu entre Bamako et plusieurs capitales occidentales, alors que le Mali consolide son alliance avec le Niger et le Burkina Faso au sein de la Confédération des États du Sahel (CES).