Mali : un Français et deux généraux accusés de complot subversif


Rédigé le Jeudi 14 Août 2025 à 22:54 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les autorités maliennes ont annoncé l’arrestation de Vezilier Yann, ressortissant français présenté comme un agent des services de renseignement de son pays. Il est soupçonné d’avoir orchestré une vaste opération visant à mobiliser des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des officiers supérieurs de l’armée, dont les généraux de brigade Abbass Dembelé et Naima Sagara.


Le gouvernement qualifie cette manœuvre d’“acte subversif” et affirme avoir ouvert des enquêtes judiciaires pour identifier tous les complices potentiels.
« La situation est totalement sous contrôle », a assuré le porte-parole, appelant la population à rester vigilante et calme.

Cette affaire éclate dans un climat diplomatique déjà tendu entre Bamako et plusieurs capitales occidentales, alors que le Mali consolide son alliance avec le Niger et le Burkina Faso au sein de la Confédération des États du Sahel (CES).


Lat Soukabé Fall

