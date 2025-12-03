Oumar Pène célèbre les 50 ans du Super Diamono avec un album souvenir et un hommage aux FDS





Le lead vocal du Super Diamono, Oumar Pène, vient d’enrichir sa discographie avec deux nouvelles productions, parmi lesquelles un album souvenir conçu pour marquer les cinquante années d’existence de son groupe mythique.



Intitulé « Fàttaliku », qui signifie se rappeler en wolof, cet album revisite plusieurs titres emblématiques du Super Diamono. Selon son manager, Moustapha Dieng, le projet propose une relecture élégante et profonde des chansons ayant jalonné l’histoire du groupe.



S’exprimant lors d’une séance d’écoute, Oumar Pène a expliqué que cet album s’inscrit dans le cadre des festivités marquant le demi-siècle de carrière du Super Diamono. Face à un répertoire particulièrement riche, un choix de sept morceaux a été opéré afin de toucher un public varié et de permettre à chacun de se reconnaître dans cette célébration.



L’artiste a souligné sa volonté d’associer toutes les générations à cet anniversaire, rappelant que chaque titre de l’album renvoie à une histoire précise. Il a notamment évoqué « Adama Ndiaye », un morceau enregistré à l’époque à l’ORTS, actuelle RTS, avec un Nagra, et qui a marqué le début de sa carrière musicale.



Revenant sur cette période, Oumar Pène a rappelé que, lors de la sortie du titre en 1976, ses proches l’avaient encouragé à poursuivre la musique, convaincus qu’une future star était née dans leur quartier. Il précise que la version actuelle du morceau diffère de celle d’origine, permettant à un public plus jeune, qui n’était pas encore né à l’époque, de s’approprier aujourd’hui ce classique.



L’artiste a également mis en avant le rôle du bassiste Papa Dembel Diop, réalisateur de l’album, qui ne faisait pas partie du groupe lors des premières années. Pour Oumar Pène, cet élément illustre toute la portée de « Fàttaliku », pensé comme un projet de transmission et de renouvellement.



L’album revisite ainsi plusieurs titres devenus intemporels, tels que Jokko, Masata, Lu tax, Sa Doom, Soxna Si ou encore Gayndé. Selon Papa Dembel Diop, l’objectif était de préserver l’identité musicale du Super Diamono tout en intégrant de nouvelles sonorités, afin de rester fidèle à l’esprit du groupe tout en répondant aux attentes des fans.



Pour le manager de l’artiste, « Fàttaliku » s’adresse avant tout aux amateurs avertis et aux passionnés de patrimoine musical africain. Il décrit l’album comme une œuvre de maturité, rendant hommage à cinquante années de création musicale, portées par une voix toujours habitée et chargée d’émotion.



Parallèlement à cet album souvenir, Oumar Pène a également présenté une seconde production dédiée aux Forces de défense et de sécurité du Sénégal. Il explique que cette initiative est née dans un contexte régional marqué par de nombreuses tensions, estimant que le Sénégal reste préservé grâce au travail constant de ses forces de sécurité.



L’artiste souligne l’importance de reconnaître leur rôle et leur engagement, rappelant qu’elles contribuent non seulement à la protection du pays, mais aussi à son développement, notamment dans les domaines de la santé et des infrastructures. Les textes de cet album, majoritairement en français, visent à porter ce message au-delà des frontières, avec la participation directe de responsables militaires à l’écriture de certains morceaux.



Oumar Pène précise avoir opté pour une musique d’écoute afin de mieux faire passer ce message de reconnaissance et de paix, une valeur qu’il dit vouloir promouvoir en tant qu’artiste et citoyen.







Présent à l’événement, le directeur des Arts, Hugues Diaz, a salué l’initiative, estimant que la culture a besoin de démarches de cette nature. Au nom du ministère de la Culture, il a exprimé reconnaissance et soutien à Oumar Pène, qu’il décrit comme un acteur majeur de cohésion sociale à travers ses thématiques et son engagement artistique.



Enfin, le lead vocal du Super Diamono annonce plusieurs rendez-vous à venir, dont un concert au Grand-Théâtre national le 24 décembre intitulé « Le bal des connaisseurs », une tournée universitaire avec des masterclass, ainsi qu’une résidence à Paris prévue en début d’année pour la réalisation d’un album international. Il prévoit également une prestation à Tanger, au Maroc, en marge de la CAN 2025.



aps

