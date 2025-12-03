Thiès : cinq personnes interpellées après une opération policière dans le quartier Escale





Le commissariat du 1er arrondissement de Thiès a procédé, le 21 décembre 2025, à l’interpellation de cinq personnes à l’issue d’une opération menée dans le quartier Escale.



Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un regroupement jugé inhabituel dans un appartement de la zone concernée. Alertée, la Brigade de Recherches a été mobilisée et a effectué une descente ciblée sur les lieux signalés.



À l’issue de cette opération, les forces de l’ordre ont interpellé les cinq individus présents dans l’appartement.



La perquisition de la chambre occupée par les personnes concernées a permis la découverte et la saisie de plusieurs éléments, notamment de la vaseline ainsi que des comprimés dont la nature n’a pas été précisée.



Même si les personnes interpellées n’ont pas été surprises en situation flagrante, les éléments recueillis lors de l’intervention ont conduit à leur placement en garde à vue.



Au cours de leur audition, les intéressés ont expliqué leur présence dans l’appartement par une invitation lancée par l’un d’entre eux. Ils ont indiqué qu’il s’agissait, selon leurs déclarations, d’une rencontre liée à la préparation d’un défilé de mode prévu dans un établissement de restauration de la localité.



Ces explications n’ont toutefois pas permis de dissiper les soupçons des enquêteurs, qui ont poursuivi les vérifications nécessaires.



Par ailleurs, l’un des individus a déclaré être porteur d’un problème de santé particulier, précisant ne pas en avoir informé les autres personnes présentes. Cet élément a été mentionné dans la procédure et versé au dossier d’enquête.



Les cinq personnes interpellées demeurent en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin d’établir avec précision les faits, les responsabilités individuelles et d’éventuelles infractions connexes.

